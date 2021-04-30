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18:21, 30 апреля 2021

Президенты Киргизии и Таджикистана договорились решить конфликт на границе мирным путем

Стороны сообщают о прекращении стрельбы и отводе войск. Жертвами конфликта стали десятки человек.

Причиной столкновения стал конфликт вокруг пункта распределения воды Головной, который находится на спорной территории между обоими государствами. Сначала, как передает британская BBC, случилась драка между военными, когда одна из сторон пыталась установить видеокамеры на столбе возле водозабора, конфликт перерос в перестрелку, а затем туда были стянуты значительные вооруженные силы. В Таджикистане считают, что киргизские власти нечестно распределяют воду. Весной и летом, когда начинаются сельхозработы, расход воды увеличивается в десятки раз, и конфликты между соседями обостряются.

Обе стороны обвиняют друг друга в провокации, — пишет британская The Guardian и напоминает, что большая часть границы между Киргизией и Таджикистаном остается не демаркированной, частично ее даже называют условной, а проходит она иногда даже и по жилым территориям. Это приводит к новым и новым спорам по вопросам водоснабжения, доступа к пастбищам и другим территориям. Оба государства считают эту землю своей, ссылаясь на споры, которые появились еще в период СССР.

Вместе с тем, страны сообщают о диаметрально-противоположных последствиях столкновения. В то время, как Таджикистан пока не признал никаких потерь, — пишет издание Daily Sabah, Киргизия, наоборот, опубликовала детализированный список уничтоженных зданий. Среди них — более двух десятков домов, школа, магазины и даже казино. Ранения получили полторы сотни человек, погибли десятки, в том числе дети (это данные минздрава Киргизии).

За развитием событий внимательно следят как другие страны региона — к примеру, Узбекистан. Он уже предложил свои услуги по проведению мирных переговоров, так и Россия — передает Немецкая волна, — официальная Москва не заинтересована в разгорающемся конфликте у себя в подбрюшье. Тем более, как напоминает Associated Press, — Москва в данный момент является союзником обеих конфликтующих сторон и именно поэтому приветствует деэскалацию ситуации.

По данным российского МИДа, наших сограждан среди пострадавших нет.


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