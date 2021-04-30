Посольство США в Москве с мая перестает выдавать россиянам неиммиграционные визы

Также сильно сократится количество консульских услуг.

В Посольстве объясняют свое решение тем, что Москва запретила нанимать россиян для работы в диппредставительстве. Действия Кремля, как утверждают в пресс-службе, привели к тому, что штат работников пришлось сократить на 75%.

В связи с этим с 12 мая консульские услуги будут оказываться только в экстренном порядке гражданам США. Американцам, которые сейчас находятся на территории России с истекающей визой, в дипведомстве настоятельно рекомендуют покинуть страну до середины июня.

По официальным данным, квота для США в посольстве в Москве сейчас составляет 455 человек. Без принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами.

Очередной виток напряженности в отношениях США и России начался в середине апреля. Тогда США наряду с дополнительными санкциями выслали 10 дипломатов. Москва ответила на это зеркально.

В российском МИДе решение американских властей назвали глупостью и показателем неэффективности американских консульских и дипломатических служб. С этой точкой зрения согласен и сенатор Андрей Климов.

В Кремле заявили, что получить визу в США и раньше было сложно, и в этом смысле почти ничего не изменилось.

Предприниматель Евгений Чичваркин уверен, что в России существует тенденция к изживанию сознательных граждан с территории страны. Такое мнение Евгений Чичваркин высказал в эфире «Эха Москвы».

По словам Евгения Чичваркина, желающие уехать из России всегда найдут способ это сделать, независимо от запретов.