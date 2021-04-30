Росфинмониторинг включил «Сеть штабов Навального» в перечень организаций, причастных к экстремизму или терроризму

Росфинмониторинг включил общественное движение «Сеть штабов Навального»* в перечень организаций, причастных к экстремизму или терроризму.

Прокуратура уже приостановила деятельность организации 4 дня назад. Сегодняшний вердикт переводит это решение в практическую плоскость, а сами штабы в подполье. Отныне финансовые учреждения не смогут иметь с сетью никаких договорных отношений. Штабы не получат право оперировать финансами и имуществом, открывать счета и пользоваться услугами банков, причем речь идет как о юридических, так и физических лицах, которые состоят в организациях, попавших в список. По правилам подобная норма законна даже в отсутствии решения суда. Она была принята в рамках дела о признании экстремистскими «Фонда Борьбы с коррупцией»* и «Фонда защиты прав граждан»*. Накануне глава сети Леонид Волков объявил о роспуске Штабов Навального. Он объяснил это тем, что нормально функционировать в такой ситуации нет никакой возможности. Отныне региональные подразделения отправляются в свободное плавание. Они будут функционировать как независимые объединения с самостоятельным финансированием, – цитируеит Волкова РБК.

Процесс о признании Фонда по борьбе с коррупцией и «Фонда защиты прав граждан»* экстремистскими организациями начался 26 апреля. Решение по этому делу будет вынесено 17 мая.

*Признаны российскими властями иностранными агентами.