Известный адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов стал фигурантом уголовного дела

Сегодня его допросили в Следственном комитете. Павлов уверен, что с ним пытаются свести счеты.

По словам Павлова, следствие ходатайствует об избрании для него меры пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, СК просит запретить общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и интернетом. Ходатайство будет рассматривать Басманный суд.

Как передает корреспондент «Эха Москвы», у закрытого здания Басманного суда находится несколько десятков журналистов. В суд их не пустили по причине того, что суд закрыт. К суду приехала группа коллег Павлова. Они требуют прекратить произвол в отношении адвоката.

Ранее Павлов рассказал, что во время обыска у него изъяли документы, составляющие адвокатскую тайну, и практически все досье по Сафронову.

Иван Павлов защищает фигурантов дел о госизмене и шпионаже.

Дела о шпионаже и госизмене проводятся в закрытом от общественности режиме, известно о них немного, а обвиняемых, как правило, отправляют в самый строгий следственный изолятор России – Лефортово. Иван Павлов считается одним из немногих специалистов по таким делам, он привлекает к ним внимание уже много лет.

Буквально сегодня во время обысков он должен был быть на очередном заседании по продлению меры пресечения советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову. Другой его защитник, Дмитрий Катчев, сказал сегодня, что если адвоката лишат права на работу, это может сильно повлиять на ситуацию: «Иван Павлов из нас из всех и, наверное, один из немногих в стране, кто имеет такой опыт в работе с такой категорией дел. И, конечно, если он выпадет из группы защитников, это будет серьёзный удар по всему делу».

Также Иван Павлов защищал и ведущего специалиста головного НИИ «Роскосмоса» Виктора Кудрявцева, которого ФСБ обвиняла в передаче данных бельгийской разведке. В последнее время из-за тяжёлой болезни учёного это расследование не велось, а вчера специалист скончался из-за осложнений, которые появились после лечения онкологического заболевания.

Иван Павлов представляет и интересы бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, которую по обвинениям в передаче данных Службе безопасности Молдавии приговорили к 15-ти годам колонии. Сейчас это решение суда оспаривает как защита, так и прокуратура.

До этого, Павлов выступал защитником и жительницы Сочи Инги Тутисани. В 2014-ом она получила шесть лет лишения свободы за то, что написала своему знакомому СМС о передвижении военной техники в сторону Абхазии. Позже Верховный суд смягчил ей приговор до четырёх лет и одного месяца колонии.

В то же время одной из первых дел Павлова в этой области датируется 2001-ым годом. Тогда он был в команде защитников военного журналиста и писателя Григория Пасько, который по версии следствия, собирал секретные сведения для японских СМИ.

Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом.

Обозреватель «Новой газеты», член СПЧ Леонид Никитинский считает, что преследование адвоката Ивана Павлова – часть кампании властей против правозащитников.

По мнению Никитинского, дело против Павлова может стать опасным прецедентом для всей адвокатуры.

Между тем, несколько известных адвокатов опубликовали открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование Павлова. Авторы письма уверены, что это связано с профессиональной деятельностью, и расценивают это как акт запугивания не только Павлова, но и всех адвокатов. Письмо подписали, в частности, адвокаты Каринна Мокаленко, Анна Ставицкая, Илья Новиков.