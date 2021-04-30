Хорошевский суд Москвы отказался исключать из реестра СМИ-иностранных агентов правозащитника Льва Пономарева

Тот подавал иск, в котором оспаривал действия МИДа и Минюста. Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года. Пономарев стал одним из первых, кто попал под новую норму. Также обжаловали причисление к иностранным агентам художница из Петербурга Дарья Апахончич и главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин.
2021-04-30T17:31:53+03:00
2021-04-30T17:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 30 апреля 2021
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