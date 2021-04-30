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17:31, 30 апреля 2021

Мэрия Москвы проверяет популярность Собянина перед выдвижением его как лидера списка «Р» на думских выборах

Мэрия Москвы проверяет популярность Сергея Собянина перед выдвижением его как лидера списка «Единой России» на думских выборах, — пишет издание «Открытые медиа» со ссылкой на источники в партии и городских властях. Журналисты указывают, что с телефонным опросом позвонили, в том числе, одному из их корреспондентов. Его спрашивали, проголосует ли он за «Единую Россию» в случае, если список возглавит Собянин, и изменится ли его отношение к Собянину, если он возглавит список. В пресс-службе мэрии Москвы на запрос «Открытых медиа» не ответили.

Собянин возглавлял список «единороссов» в Москве и на прошлых парламентских выборах в 2016-м году. При этом, по данным ВЦИОМ, личный рейтинг мэра практически вдвое превышает рейтинг «Единой России» в столице.


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