Аэропорт «Лондон Сити» перешел на удаленное управление полетами, — пишет газета Financial Times. Теперь вместо диспетчеров, которые сидят в башне и непосредственно наблюдают за взлетами и посадками, это будут делать 16 всепогодных видеокамер, информация с которых будет передаваться в диспетчерский центр в 120-ти километрах от Лондона. Как отмечается, объем информации, который диспетчеры будут получать таким образом, гораздо больше, чем если наблюдать за полетами воочию.

Помимо этого аэропорта пока такая система работает только в нескольких аэропортах Швеции. При этом стоит отметить, что из шести лондонских аэропортов «Лондон Сити» самый маленький и наименее загруженный.