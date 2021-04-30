Все организованные туристы вернулись в Россию из Турции и Танзании, сообщение с которыми было приостановлено

Программа была открыта после решения правительства до первого июня сократить количество рейсов в эти две страны. По официальной версии, оно было принято из-за начала третьей волны пандемии, увеличения суточного прироста количества заболевших и последовавшего за этим локдауна. Туроператоры запланировали более 300 рейсов из Турции и 12 из Танзании, что позволило вернуть в Россию в общей сложности почти 80 тысяч человек. Однако остаются еще те, кто планировал поездки самостоятельно или использовал Турцию как транспортный хаб для полетов в третьи страны. Для них вплоть до 11 мая турецкие авиакомпании организуют еще 111 рейсов, которые позволят прилететь в Россию более 20 тысячам граждан страны. Российские перевозчика за это время выполнят 14 рейсов.

По данным Ростуризма более 300 тысяч россиян готовы отправиться в Турцию в июне в случае восстановления авиасообщения. Вместе с тем, правительство рекомендовало туроператорам не продавать путевки в Турцию даже после 1 июня.