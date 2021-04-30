Пресненский суд Москвы обязал к исправительным работам двух свидетелей по делу артиста Михаила Ефремова

Речь идёт о людях, которые говорили, что актёр не был за рулём.

Из трёх свидетелей, которым официально предъявляли обвинения в даче ложных показаний, двоих сегодня обязали к обязательным работам с удержанием десяти процентов зарплаты в пользу государства.

Так, Теван Бадасян, который говорил, что в вечер трагедии за руль автомобиля Михаила Ефремова сел другой неизвестный высокий мужчина в бейсболке, будет обязан работать в течение года. Как сообщает агентство ТАСС, он обещал обжаловать приговор.

Другой человек, признанный сегодня лжесвидетелем, Александр Кобец, говорил, что после аварии он видел, как Михаил Ефремов вышел из машины с пассажирского места. За это Пресненский суд обязал его к исправительным работам на срок в полтора года.

Оба этих свидетеля выступали в суде по приглашению защиты, однако их показания расходились как с видеоматериалами, так и с полицейскими протоколами с места преступления.

Авария с участием Михаила Евремова произошла прошлым летом в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, из-за чего погиб человек. Артист свою вину признал и получил восемь лет колонии. Позже срок сократили до семи с половиной лет.