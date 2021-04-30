Павловский: Высказывание Патрушева о русофобии вписывается в тему кремлевской пропаганды, но он не является экспертом

По мнению политолога Глеба Павловского, высказывание Николая Патрушева о русофобии вполне вписывается в тему кремлевской пропаганды, но он не является экспертом в этом вопросе. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и Фактам» высказал мнение, что русофобские настроения существуют на Западе уже несколько столетий.

«Русофобия — это тема московской пропаганды и, конечно, существующий феномен. Но он не имеет какого-то распространения и значительности, которую придает этому феномену Кремль. Я думаю, что мы должны освободить себя от выслушивания мнения разведчиков по вопросам истории и культуры. Патрушев не является культурологом или антропологом. Русофобия — это феномен культуры, и интересным может быть мнение специалистов, но мнение Патрушева здесь не важно. Он не может иметь своего мнения по вопросу, в котором он некомпетентен», — сказал Г.Павловский.

Сам Патрушев, между тем, рассказал газете, что США и Евросоюз всеми доступными средствами подавляют инакомыслие и ограничивают неугодных людей в гражданских правах.