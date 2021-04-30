В Китае приняли закон о штрафах за недоеденную еду в ресторанах

Как пишут местные СМИ, принятый парламентом новый закон направлен на сохранение биоресурсов и решение экологических проблем. Единого размера штрафа закон не предусматривает, но разрешает ресторанам взимать с клиентов дополнительную плату, если те оставят слишком много еды на тарелках. Заодно правительство сможет штрафовать уже сами рестораны и блогеров за пропаганду неумеренного потребления еды – например, за акции и конкурсы «Кто больше съест».
2021-04-30T16:32:29+03:00
2021-04-30T16:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 30 апреля 2021
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