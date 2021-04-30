Все российские регионы прислушались к рекомендации Министерства просвещения ввести школьные каникулы с 1-го по 10 мая

Все российские регионы без исключения прислушались к рекомендации Министерства просвещения ввести школьные каникулы с 1-го по 10 мая, — отчитался глава ведомства Сергей Кравцов. Министр добавил, что в детских садах по необходимости организуют дежурные группы для детей работников экстренных служб и непрерывных производств.

Указ о нерабочих днях между первыми и вторыми майскими праздниками 23-го апреля подписал Владимир Путин. Он сделал это по рекомендации главного санитарного врача Анны Поповой для борьбы с коронавирусом.