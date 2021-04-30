Число погибших в конфликте Киргизии и Таджикистана с киргизской стороны выросло до 31 человека, свыше 150 ранены

Число погибших во вчерашнем конфликте Киргизии и Таджикистана с киргизской стороны выросло до 31 человека, свыше 150 ранены – это данные Минздрава Киргизии. Со стороны Таджикистана потери меньше – официально они до сих пор не обнародованы, местные СМИ говорят о 10 погибших и 90 раненых. По данным российского МИДа, наших сограждан среди пострадавших нет.

Перестрелка военных с использованием тяжелой техники продолжалась вчера несколько часов из-за спорной территории, на которой находится водораспределительная станция. К вечеру Бишкек и Душанбе договорились о перемирии.