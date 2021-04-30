Зампред комитета ГД по международным делам Чепа: Ситуация с работой посольства США спровоцирована американцами

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что ситуация с работой посольства США спровоцирована американскими властями. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы неоднократно предупреждали США, что вынуждены будем искать какие-то шаги. Не всегда они бывают адекватными. Но мы вынуждены делать какие-то шаги: если, допустим, высылают наших дипломатов, то мы зеркально на это отвечаем. В связи с этим был предпринят ряд мер, на которые вот сейчас и реагируют американцы, говоря о сокращении своих работников в связи с уменьшением выдачи виз. Я думаю, что во многом это попытка оказать давление на Кремль и переложить эту ситуацию на Россию, когда люди собираются ехать отдыхать или заниматься бизнесом, чтобы вызвать определенную волну недовольства», — пояснил депутат.

А.Чепа надеется, что встреча на высшем уровне, смягчит ситуацию, которую «разогревает не Россия, а США».