Член СПЧ Никитинский: Задержание адвоката Павлова связано с его позицией по поводу открытости судебной системы

По мнению члена Совета по права человека при президенте России, обозревателя «Новой газеты» Леонида Никитинского, задержание адвоката Павлова связано с его принципиальной позицией по поводу открытости судебной системы. Как сказал Никитинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы», это очень сильно раздражает спецслужбы, которые пытаются засекретить все нужные им судебные дела.

««Команда-29» была создана с целью и идеологией открытости. Они требуют то, что предусмотрено конституцией, что суды должны быть открыты, быть гласными, но и вся судебная система, включая следствие тоже. А это прямо противоречит той тенденции — закрыть и засекретить все, все плохое надо делать в тайне, которую мы наблюдаем в последнее время. И в последнее время «Команда-29» с этим боролись очень активно, и Иван с этим боролся, поэтому причина совершенно очевидна — он раздражает очень сильно все эти спецслужбы, которые стараются это все засекретить. Это очевидный конфликт», — сказал он.

По словам Л.Никитинского, задержание адвоката И.Павлова стало полным шоком адвокатского и правозащитного сообществ.

«Пока мы не можем понять, в чем дело. Ему вменяют разглашение тайны следствия, это статья подразумевает арест до 3-х месяцев. Хотя сам приговор, даже условный или штраф, будет означать для него невозможность заниматься адвокатской деятельностью», — сказал он.

И.Павлову, как считает Л.Никитинский, могут вменить куда более серьезную статью 283 УК – «Разглашение государственной тайны», по части первой которой адвокату может грозить до 4-х лет лишения свободы.

«При большом желании и при наличии своей прикормленной экспертизы ничего не стоит ему вменить эту статью о разглашении гостайны, что намного страшнее. Адвокатское сообщество в ожидании, чем это закончится. Это может закончится легким вариантом, но с запретом на профессию, а может и хуже». – отметил он.

Уголовное дело в отношении Павлова расследует Главное следственное управление СК РФ по ст. 310 УК РФ.

О задержании адвоката стало известно утром в пятницу, он был задержан в своем гостиничном номере в Москве.

Сам И.Павлов считает происходящее местью за его принципиальную позицию по ряду дел, расследуемых ФСБ.