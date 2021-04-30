Власти Москвы отложили ввод ограничений для грузовиков в пределах МКАД

Фиксированные маршруты и разделение пропусков на дневные и ночные для грузовиков массой более 3,5 тонн перенесли с 5 мая на 15 июня. Изменение сроков в столичном Департаменте транспорта связали с длинными майскими выходными. Ранее представители малого бизнеса выражали опасения, что им будет трудно оперативно оформить пропуска в отличие от представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое. При этом сотрудники, отвечающие за выдачу пропусков, с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме, сообщает ТАСС. Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, ограничения нужны и Москве, и Московской области. По его словам, сотни тысяч людей ездят по МКАД каждый день и проживают около него, а транзитные грузовики повышают аварийность и ухудшают экологию столицы. Ограничения для большегрузов вводятся не впервые. Так в феврале власти на год запретили движение транзитных грузовиков массой от 12 тонн без пропусков в пределах МКАД.

Следующее заседание Московского департамента по нововведениям состоится 13 мая.