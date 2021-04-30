В союзе туриндустрии считают, что предложение взимать деньги с туристов, выезжающих за рубеж, антиконституционно

В Российском союзе туриндустрии считают, что предложение губернатора Приморья Олега Кожемяко взимать деньги с туристов, выезжающих за рубеж, антиконституционно и приведет к недобросовестной конкуренции. Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина напомнила, что Конституция гарантирует российским гражданам свободу передвижения. Тюрина напомнила и о том, что в четырех российских регионах уже взимается курортный сбор в целях развития внутреннего туризма. «Не многовато ли с российских граждан будут собирать денег на эти цели?», — поинтересовалась Тюрина в интервью РБК.