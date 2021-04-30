Красноярский военкомат с помощью теста пытался выяснить политические предпочтения призывников и их желание участвовать в публичных акциях.

Молодежные настроения стали предметом интереса врачей комиссариата одного из городских районов. Будущие солдаты должны были заполнить анкету, которая попала в руки журналистов портала Тайга.Инфо. Для начала психиатры задавали юношам общие вопросы – считают ли они, что с помощью выборов можно что-то изменить в стране или способна ли революция привести к немедленному улучшению уровня жизни. Попадались среди них и весьма странные – например одинаково ли хороши представители всех наций или продиктован ли терроризм стремлением сделать мир лучше. Целый блок анкеты был посвящен более конкретным поведенческим реакциям. К примеру, продолжат ли призывники оставаться на массовых акций протеста в случае возникновения агрессии и готовы ли они сами нападать на представителей власти. Один из вопросов звучал так: «Считаете ли вы страх обязательным элементом управления людьми»

Врач – психиатр, который проводил тестирования рассказал призывнику, что тест нового образца ему спустили сверху.