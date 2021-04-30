Сегодня в Москве задержан руководитель правозащитной организации «Команда 29» Иван Павлов

Сейчас его допрашивают в Следственном комитете. Перед началом допроса Павлов сообщил журналистам, что его обвиняют в разглашении материалов расследования в отношении Ивана Сафронова.

В отношении Павлова возбуждено уголовное дело о нарушении тайны следствия. По данным защиты, после допроса его повезут в Басманный суд, предположительно, для избрания меры пресечения.

Как передает корреспондент «Эха Москвы», у здания СК много представителей СМИ. Понять, увезли ли Павлова, невозможно, окна автомобилей затонированы. Информации о том, что он выходил, также нет. Полиции и силовиков у здания нет.

Адвокатская палата Санкт-Петербурга готова выступить в защиту руководителя правозащитной организации «Команда 29» Ивана Павлова, — сообщил руководитель палаты Александр Чангли. Ранее группа известных адвокатов опубликовала открытое письмо в поддержку Павлова. Авторы письма считают, что задержание связано с профессиональной деятельностью адвоката. Это акт запугивания не только Павлова, но и его коллег, — подчеркивается в письме. Его подписали, в частности, адвокаты Каринна Москаленко, Анна Ставицкая, Илья Новиков.