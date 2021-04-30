Сенатор Климов назвал «недружественным актом» прекращение выдачи виз посольством США в Москве

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов назвал «недружественным актом» прекращение выдачи виз посольством США в Москве. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Суверенное дело каждой страны решать, пускать кого-то на свою территорию или нет. Это не мы решаем – это решают американцы. Почему они это делают, догадываться можно, но акт этот дружественным назвать трудно», — отметил А.Климов.

Что касается сокращения численности персонала, по мнению сенатора, «если бы в диппредставительстве США в Москве занимались в основном выдачей виз или развитием общественно-культурных связей, у них людей бы хватило». «Однако там занимаются не только этим, но и другими вещами. Видимо, эти вещи для них являются приоритетными, нежели расширение обмена между нашими государствами», — предположил А.Климов.

Он добавил, что обычно в таких случаях другая сторона реагирует зеркально.

По словам А.Климова, США следует относиться к своим потенциальным партнерам, как к равноправным, и «тогда постепенно все станет на свои места». Если же проводить другие доктрины, то это приводит к таким неприятным последствиям, заключил сенатор.

Как сообщалось, посольство США в России объявило о том, что с 12-го мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставляться только американцам в неотложных случаях. Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15-го июня. Как отмечается в сообщении посольства, действия российского правительства вынудили дипмиссию сократить консульский персонал на 75%.