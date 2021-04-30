Первомайские предприятия ФНПР пройдут в виде концертов или встреч с трудовыми коллективами, а также онлайн-формате. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Он уточнил, что завтрашние мероприятия не предусматривают формат митингов и шествий, потому что практически везде власти их не согласовали. «Тем не менее, в очной форме первомайские мероприятия пройдут в виде где-то концерта, где-то встречи трудовых коллективов», — уточнил А.Шершуков.

Кроме того, по его словам, 1 мая в 10.00 на YouTube-канале ФНПР будет транслироваться «профсоюзная перекличка». «Представители разных регионов будут поддерживать лозунги, с которыми ФНПР выходит на 1 мая, и рассказывать, каким образом это интерпретируется в их регионе, в их отрасли. Кроме того, сейчас на сайте идет голосование за первомайскую резолюцию ФНПР», — заключил А.Шершуков.