Мосгорсуд 28-го мая огласит приговор бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации дела журналиста Ивана Голунова, — сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин. Ранее обвинение запросило для подсудимых разные сроки наказания от 7-ми до 16-ти лет лишения свободы.