Мосгорсуд 28-го мая огласит приговор бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации дела журналиста Ивана Голунова, — сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин. Ранее обвинение запросило для подсудимых разные сроки наказания от 7-ми до 16-ти лет лишения свободы.
2021-04-30T15:33:09+03:00
2021-04-30T15:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 30 апреля 2021
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