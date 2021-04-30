Руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова после допроса в СК повезут в Басманный суд – предположительно, для избрания меры пресечения, — сообщил РИА адвокат Евгений Смирнов. В отношении Павлова возбуждено дело по статье о разглашении данных предварительного расследования. Как сообщил сам адвокат, это связано с делом Ивана Сафронова. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, а также арест на срок до 3-х месяцев.