Руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова после допроса в СК повезут в Басманный суд – предположительно, для избрания меры пресечения, — сообщил РИА адвокат Евгений Смирнов. В отношении Павлова возбуждено дело по статье о разглашении данных предварительного расследования. Как сообщил сам адвокат, это связано с делом Ивана Сафронова. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, а также арест на срок до 3-х месяцев.
2021-04-30T15:32:36+03:00
2021-04-30T15:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 30 апреля 2021
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