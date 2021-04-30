Посольство США в России объявило о том, что с 12-го мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставляться только американцам в неотложных случаях. Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15-го июня. Как отмечается в сообщении посольства, действия российского правительства вынудили дипмиссию сократить консульский персонал на 75%.

Сенатор Андрей Климов уверен, что прекращение выдачи виз — это недружественный акт.

В Кремле заявили, что получить визу в США и раньше было сложно, так что в этом смысле практически ничего не изменилось.