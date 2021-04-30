Штабы Алексея Навального включены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к экстремизму и терроризму

Штабы политика Алексея Навального включены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к экстремизму и терроризму. Ранее руководитель штабов объявил о их ликвидации.

В реестре фигурирует «Общественное движение «Штабы Навального»». Однако, как ранее отмечал руководитель сети штабов Леонид Волков, такой организации не существует.

Согласно российскому законодательству, Росфинмониторинг может включить в список экстремистских организаций без решения суда в том случае, если такие госорганы как Прокуратура, Следственный комитет, МВД или Минюст предоставят в ведомство обоснование необходимости таких действий.

Вместе с тем, две недели назад прокуратура Москвы подала иск о признании штабов политика Алексея Навального и еще двух, связанных с ним организаций экстремистскими. В рамках расследования суд уже приостановил деятельность штабов. Накануне соратник Навального Леонид Волков сообщил о полном их роспуске.

Заседание суда по вопросу признания трех организаций экстремистскими назначен на 17 мая.

Минюст включил ФБК в список иностранных агентов.