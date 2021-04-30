Суд продлил до 7 июля арест бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

Лефортовский суд Москвы продлил до 7-го июля арест бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он обвиняется в государственной измене. Сафронов своей вины не признаёт. По словам адвокатов, ему до сих пор не разъяснили сути предъявленных обвинений.