Суд продлил до 7 июля арест бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

Лефортовский суд Москвы продлил до 7-го июля арест бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он обвиняется в государственной измене. Сафронов своей вины не признаёт. По словам адвокатов, ему до сих пор не разъяснили сути предъявленных обвинений.
2021-04-30T15:02:46+03:00
2021-04-30T15:02:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:02, 30 апреля 2021
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