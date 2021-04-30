Юрист Иван Павлов объявил, что следователи изъяли у него документы, составляющую адвокатскую тайну

Ранее его увезли на допрос по обвинениям в разглашении данных предварительного следствия. Адвоката Павлова повезут в суд после допроса в СК предположительно для избрания меры пресечения, сообщает Новая газета.

В ходе обысков в номере гостиницы, где проживает адвокат, у него изъяли практически всё досье по делу против журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом рассказал сам Иван Павлов и добавил, что он против этого возражал.

Следователи пришли к адвокату, поскольку считают, что он нарушил закон, во-первых, передав газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и, во-вторых, рассказав журналистам, что в деле появился анонимный секретный свидетель. Адвокат подчеркнул, что не считает свои действия преступлением. По его словам, таким образом его хотят заставить замолчать.

Иван Павлов возглавляет объединение журналистов и юристов «Команда 29», которое занимается делами в области свободы информации и государственной безопасности. Там сегодня сообщили, что обыски прошли и у некоторых членов семьи Павлова, а также у it-специалиста организации Игоря Дорфмана.

Иван Павлов известен тем, что он защищает фигурантов дел о государственной измене. Помимо Ивана Сафронова, он также представлял интересы и бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан.