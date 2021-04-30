Адвокаты опубликовали открытое письмо в защиту своего коллеги Павлова

Адвокаты опубликовали открытое письмо в защиту своего коллеги, руководителя «Команды 29» Ивана Павлова. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Анна Ставицкая. По ее словам, «все адвокатское сообщество огорошила новость о том, что утром к адвокату Ивану Павлову пришли сотрудники правоохранительных органов и проводят у него обыск». «Насколько я знаю, его повезли на допрос. Это все было связано с работой Ивана Павлова, с его делами. И как стало известно, эти обыски были в рамках уголовного дела о разглашении тайны следствия по делу Ивана Сафронова, в котором Павлов участвует как адвокат», — уточнил А.Ставицкая.

Она подчеркнула, что «адвокаты не могли оставаться в стороне от такого события, потому что Иван Павлов — один из самых известных и самых лучших адвокатов в России». «Адвокаты считают, что подобные действия правоохранительных органов являются давлением и на адвоката, и на все адвокатское сообщество. Поэтому мы составили такое обращение. Оно адресовано властям Российской Федерации. Там говорится о том, что мы против преследования адвокатов и просим прекратить подобные действия в отношении них», — заключила А.Ставицкая.

На данный момент под письмом подписались уже несколько десятков адвокатов.