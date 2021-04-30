Праздничные молитвы в честь Ураза-байрам в мечетях Москвы состоятся 13 мая с соблюдением требований Роспотребнадзора

Праздничные молитвы в честь мусульманского праздника Ураза-байрам в мечетях Москвы состоятся 13-го мая с соблюдением требований Роспотребнадзора. При этом не планируется проводить религиозных мероприятий на открытых площадках, — сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию. Из мечетей будет организована онлайн-трансляция.