Праздничные молитвы в честь Ураза-байрам в мечетях Москвы состоятся 13 мая с соблюдением требований Роспотребнадзора

Праздничные молитвы в честь мусульманского праздника Ураза-байрам в мечетях Москвы состоятся 13-го мая с соблюдением требований Роспотребнадзора. При этом не планируется проводить религиозных мероприятий на открытых площадках, — сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию. Из мечетей будет организована онлайн-трансляция.
2021-04-30T14:36:10+03:00
2021-04-30T14:36:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 30 апреля 2021
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