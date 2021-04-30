Росавиация: Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании

Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, — сообщает Росавиация по итогам заседания оперативного штаба. В Росавиации уточнили, что в течение мая будет выполнено еще больше 100 вывозных рейсов и возвращено на родину около 21-й тысячи россиян.
2021-04-30T14:35:41+03:00
2021-04-30T14:35:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 30 апреля 2021
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