Росавиация: Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании

Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, — сообщает Росавиация по итогам заседания оперативного штаба. В Росавиации уточнили, что в течение мая будет выполнено еще больше 100 вывозных рейсов и возвращено на родину около 21-й тысячи россиян.