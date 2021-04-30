Министерство обороны Белоруссии сообщило о новом нарушении воздушной границы со стороны Польши, втором за месяц

Как уточнили военные, вертолет-нарушитель находился в белорусском воздушном пространстве одну минуту. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО. В связи с инцидентом в Министерство обороны Белоруссии вызван атташе по военным вопросам при польском посольстве в Минске, — сообщает Интерфакс.