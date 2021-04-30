Новый глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пообещал, что компания использует все возможности давления на «Газпром», в том числе в суде. Кроме того, подчеркнул Витренко, Украина продолжит бороться против проекта «Северный поток-2» и надеется на помощь США и Германии в этом вопросе.
2021-04-30T14:34:23+03:00
2021-04-30T14:34:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 30 апреля 2021
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