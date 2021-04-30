Новый глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пообещал, что компания использует все возможности давления на «Газпром», в том числе в суде. Кроме того, подчеркнул Витренко, Украина продолжит бороться против проекта «Северный поток-2» и надеется на помощь США и Германии в этом вопросе.