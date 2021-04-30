Руководитель правозащитного объединения «Команда 29» адвокат Иван Павлов заявил журналистам, что ему вменяется разглашение материалов расследования в отношении Ивана Сафронова. Павлов задержан по уголовному делу о нарушении тайны следствия. Он рассказал, что в ходе обыска изъяты документы, составляющие адвокатскую тайну и практически всё досье по Сафронову.

Дело против Павлова было возбуждено 27-8го апреля руководителем Главного следственного у правления СК Денисом Колесниковым, — следует из постановления, опубликованного адвокатом Евгением Смирновым. Павлова задержали сегодня утром. Сейчас он на допросе в Следственном комитете. Комментариев следственных органов пока не последовало.