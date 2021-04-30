Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана почти полностью прекратилась

Об этом сообщили источники в обеих странах. Стороны отводят войска.

Военные обеих стран начали выполнять договоренности, которые были достигнуты на встрече министров иностранных дел Киргизии и Таджикистана Русланом Казакбаевым и Сироджиддином Мухиддином. Об этом сообщает РИА со ссылкой на местные таджикские власти и один из информационных порталов Киргизии. В Кремле приветствовали деэскалацию конфликта. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, заявил, что надеется на устойчивое перемирие, которое позволит в будущем избежать подобных эксцессов, однако пока спорный вопрос, послуживший триггером для столкновения не решен. Обе стороны считают, что пункт распределения воды Головной находится на их территории. Именно это стало причиной драки между гражданами Киргизии и Таджикистана, которая затем переросла в стрельбу, которая, в свою очередь привела к тому, что к месту конфликта были стянуты вооруженные силы. В результате погибло 13 человек и пострадало более 100. Как сообщает ТАСС из почти 1000 километров общей границы лишь половина демаркирована.

В ближайшие дни в таджикском городе Исфара пройдут переговоры глав министерств внутренних дел двух стран.