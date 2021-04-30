Адвокат ряда фигурантов дел о госизмене Иван Павлов после обыска и задержания доставлен на допрос в СК

Адвокат ряда фигурантов дел о госизмене Иван Павлов после обыска и задержания доставлен на допрос в Следственный комитет. Руководитель правозащитного объединения «Команда 29» сообщил, что ему вменяют разглашение материалов расследования в отношении журналиста Ивана Сафронова. По словам защитника, претензий две: первая – то, что он передал газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, и то, что он рассказал в начале марта, что в деле появился некий засекреченный свидетель. Павлов подчеркнул, что его пытаются заставить замолчать. Помимо дел о госизмене адвокат недавно стал представлять интересы соратников Алексея Навального по иску прокуратуры о признании структур политика экстремистскими.

Его коллега Евгений Смирнов сказал в эфире «Эха Москвы», что следователь по делу Ивана Сафронова ранее угрожал адвокату.

Во время обыска в гостиничном номере Ивана Павлова сотрудник в штатском применил удушающий прием к журналистке издания «Медуза», внесенного в реестр иностранных агентов, Светлане Рейтер. Она рассказала изданию «Медиазона», что сфотографировала людей возле номера, и один из них стал выкручивать ей руки, чтобы забрать телефон, после чего от нее потребовали, чтобы она ушла из отеля.



Обыски прошли и в Петербурге. Этим утром следователи пришли с обысками в квартиру жены адвоката, а также в офис правозащитного проекта «Команда 29», который возглавляет Павлов. По его словам, силовики изъяли документы, которые содержат адвокатскую тайну, в том числе досье по делу Сафронова. Таким образом следователи могут получить доступ к сведениям, которые позволят возбудить другие дела как против Павлова, так и против тех, с кем он сотрудничал, считает адвокат правозащитного объединения «Апология протеста» Александр Передрук.

Также сотрудники органов пришли к IT-специалисту правозащитного проекта «Команда 29» Игорю Дорфману. После сообщения об обыске он перестал отвечать на звонки.

Только что Telegram-канал объединения «Команда 29» сообщил, что у мамы жены Ивана Павлова произошел инсульт. Она госпитализирована.

Задержание адвоката – это чрезвычайное событие, поскольку адвокат защищен особым статусом, — сказал «Эху Москвы» вице-президент адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант. Вадим Клювгант отметил, что любое преследование адвоката, если оно связано с профессиональной деятельностью, является настораживающим фактором.

Тем временем ряд известных адвокатов выступил с открытым письмом с требованием освободить задержанного коллегу Ивана Павлова и прекратить его уголовное преследование. Адвокат Анна Ставицкая, которая подписала обращение, в интервью «Эху Москвы» выразила уверенность, что обыски у Ивана Павлова и его семьи не имеют никакого процессуального смысла. Действия силовиков адвокаты назвали процессуальным произволом.

Задержанный адвокат Иван Павлов сегодня должен был участвовать в заседании Лефортовского суда Москвы по делу журналиста Ивана Сафронова. Суд продлил Сафронову срок ареста до 7-го июля. В этот день год назад он был задержан.

Адвокат Дмитрий Катчев сказал после заседания, что его подзащитный не отчаивается. По словам адвоката Катчева, одним из доводом следствия о необходимости продления ареста было то, что ведомству предстоит огромный пласт работы.