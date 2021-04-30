Торговые сети предупреждают о сложностях с доставкой продуктов в московские магазины

Как сообщает газета «Коммерсантъ», проблемы возникли из-за новых правил для грузового транспорта. С 5-го мая грузовикам можно будет передвигаться внутри МКАД только по пропускам и фиксированным маршрутам. По данным издания, некоторые перевозчики отказались от заказов. Кроме того, выросли тарифы на перевозки, что также связывают с новыми правилами.

В свою очередь, департамент транспорта Москвы заявляет, что у крупных грузоперевозчиков уже есть необходимые пропуска, и перебоев с продуктами не будет.