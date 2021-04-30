Накануне 1-го мая президент присвоил звания Героев труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Среди награжденных тракторист Александр Бондаренко, машинист крана Людмила Суслякова и Мурад Кажлаев – художественный руководитель дагестанской республиканской школы искусств для особо одаренных детей.
2021-04-30T13:34:53+03:00
2021-04-30T13:42:29+03:00
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13:34, 30 апреля 2021
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