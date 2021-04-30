Накануне 1-го мая президент присвоил звания Героев труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Среди награжденных тракторист Александр Бондаренко, машинист крана Людмила Суслякова и Мурад Кажлаев – художественный руководитель дагестанской республиканской школы искусств для особо одаренных детей.