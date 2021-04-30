Адвокат Иван Павлов сообщил журналистам, что обыски и допрос связаны с делом Ивана Сафронова

Павлова доставили на допрос в Следственный комитет. Сегодня утром адвокат был задержан в своем гостиничном номере в Москве. Обыск также проводился в Санкт-Петербурге дома у сотрудника «Команды 29» Игоря Дорфмана.

Иван Павлов защищает фигурантов дел о госизмене и шпионаже, в том числе бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, бывшего сп6ецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, ученого Виктора Кудрявцева. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом, — напоминает ТАСС.



Адвокаты опубликовали открытое письмо с требованием освободить задержанного коллегу Ивана Павлова и прекратить его уголовное преследование. Авторы письма уверены, что задержание связано с профессиональной деятельностью Павлова, который работает по очень сложным и громким делам. По больше части они находятся в подследствености ФСБ. Письмо, в частности, подписали адвокаты Каринна Москаленко, Анна Ставицкая, Илья Новиков.