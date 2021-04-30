Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень экстремистов и террористов, не дожидаясь решения суда

Соответствующая информация уже опубликована на сайте службы. Деятельность штабов приостановлена по решению прокуратуры, которая требует признать экстремистскими все структуры, связанные с Навальным. Суд уже ограничил деятельность Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом.