Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье днем траура в связи с массовой гибелью людей на религиозном празднике. По данным газеты «Джерузалем Пост», жертвами обрушения трибуны и последующей давки стали как минимум 44 человека, более сотни пострадали. Трагедия произошла на горе Мерон на севере страны. По словам организаторов, там собрались около 100 тысяч человек.
2021-04-30T13:07:30+03:00
2021-04-30T13:27:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2830872-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3447304.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:07, 30 апреля 2021
Загрузка комментариев...