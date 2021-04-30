Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье днем траура в связи с массовой гибелью людей на религиозном празднике. По данным газеты «Джерузалем Пост», жертвами обрушения трибуны и последующей давки стали как минимум 44 человека, более сотни пострадали. Трагедия произошла на горе Мерон на севере страны. По словам организаторов, там собрались около 100 тысяч человек.