В пресс-службе губернатора республики Коми подтвердили, что глава региона нецензурно оскорблял депутата-коммуниста

Представители губернатора не отрицают факт разговора, объясняя случившееся тем, что депутат Олег Михайлов сам стал инициатором конфликта. Аудиозапись, в которой губернатор Владимир Уйба называет депутата Госсовета конем, трусом, тварью и еще рядом нецензурных слов, была сделана исподтишка.

После заседания Госсовета Владимир Уйба в личном разговоре с Михайловым, как отмечают в пресс-службе, всего лишь ответил на оскорбления в привычной для депутата манере.

Во время ежегодного отчета Губернатора Михайлов несколько раз резко высказался в адрес главы региона. В частности, он сказал, что Владимир Уйба во время предвыборной компании повел себя как трус, который в качестве соперников выбрал себе слабых политиков. Ранее самого Михайлова не допустили до выборов на пост губернатора.

Комиссия по депутатской этике уже лишила Олега Михайлова слова на два следующих заседания Госсовета. Что касается Владимира Уйбы, в интервью «Пятому каналу» он отметил, что готов решить конфликт через правоохранительные органы.

Более 15 лет Владимр Уйба был главой Федерального медико-биологического агентства. В апреле прошлого года победил на региональных выборах, набрав более 70% голосов.