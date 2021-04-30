Участник Rammstein поддержал бывшего координатора штаба Навального, осуждённого за репост клипа коллектива

Участник немецкой рок-группы Rammstein поддержал бывшего координатора штаба Алексея Навального в Архангельске, осуждённого за репост клипа коллектива.

«Суровость приговора шокирует», — этими словами отреагировал в инстаграме гитарист Rammstein Рихард Круспе на решение суда в Архангельске. Он вчера отправил в колонию Андрею Боровикова на два с половиной года. Бывшего координатора регионального штаба Алексея Навального признали виновным в распространении порнографии. Поводом стал сохранённый 7 лет назад в личных видеозаписях на странице в социальной сети «В контакте» клип немецких музыкантов на песню Pussy. Круспе рассказал, что узнал о деле российского активиста из прессы и очень сожалеет, что его приговорили к тюремному сроку. Музыкант группы подчеркнул, что Rammstein всегда выступала за свободу творчества как неотъемлемое право каждого человека.

На оппозиционера пожаловался бывший волонтёр штаба, его адвокаты Боровикова считают осведомителем полиции. Обвиняемый активист в ходе процесса над ним интересовался почему дело о распространении порнографии возбудили только против него, хотя клип Rammstein в России посмотрели миллионы. Вину Боровиков не признал, он считает своё преследование политическим.

Ранее оппозиционер был осуждён по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных акций. Боровиков получил 400 часов обязательных работ. Его также штрафовали на 4 тысячи рублей за выложенный в соцсети клип на песню Децла «Лигалайз», обвинив в пропаганде наркотиков.