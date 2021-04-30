Газета «Коммерсантъ» пишет об угрозе закрытия в России большинства реабилитационных центров

Издание поясняет, что это связано с новыми требованиями Минздрава – в частности, в таких учреждениях по новым правилам должна быть мультидисциплинарная команда реабилитологов, а таких специалистов стали готовить в России только с 2018-го года. По новой системе реабилитационные центры должно заработать к сентябрю 2023-го года.