Газета «Коммерсантъ» пишет об угрозе закрытия в России большинства реабилитационных центров

Издание поясняет, что это связано с новыми требованиями Минздрава – в частности, в таких учреждениях по новым правилам должна быть мультидисциплинарная команда реабилитологов, а таких специалистов стали готовить в России только с 2018-го года. По новой системе реабилитационные центры должно заработать к сентябрю 2023-го года.
2021-04-30T12:47:26+03:00
2021-04-30T12:47:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2830860-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:47, 30 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Открытое письмо адвокатов: Требуем прекратить процессуальный произвол в отношении Ивана Павлова Мы, коллеги Ивана, не имеем никаких сомнений в том, что задержание Ивана связано с его профессиональной деятельностью: Иван работает по очень сложным и «громким делам», которые большей частью находятся в подследственности ФСБ РФ…