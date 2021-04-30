Чешские сенаторы, как пишут местные СМИ, добиваются расторжения договора о дружеских отношениях с Россией

По словам одного из законодателей, Петера Галичека, соглашение утратило смысл после того, что произошло, — передает ТАСС со ссылкой на одно из чешских сетевых изданий.



Ранее власти Чехии обвинили российскую военную разведку в причастности к взрывам на складе боеприпасов в 2014-м году и объявили о высылке сначала 18-ти российских дипломатов, потом еще более 60-ти сотрудников дипмиссии. Россия решила выслать большинство сотрудников посольства Чехии.