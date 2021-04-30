Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил ввести сбор с россиян, которые отдыхают за границей

По его словам, средства можно было бы пустить на развитие внутреннего туризма, — передает издание РБК. По словам источника, Кожемяко уже выступал с этой идеей недавно на заседании профильной комиссии госсовета. В Ростуризме отметили, что такая идея сейчас не рассматривается.