Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил ввести сбор с россиян, которые отдыхают за границей

По его словам, средства можно было бы пустить на развитие внутреннего туризма, — передает издание РБК. По словам источника, Кожемяко уже выступал с этой идеей недавно на заседании профильной комиссии госсовета. В Ростуризме отметили, что такая идея сейчас не рассматривается.
2021-04-30T12:33:16+03:00
2021-04-30T12:43:13+03:00
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12:33, 30 апреля 2021
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