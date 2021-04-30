Прокуратура запросила 16 лет колонии строгого режима для бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна

Его обвиняют в мошенничестве при строительстве «Газпром-Арены».

Кроме лишения свободы, прокуратура также требует оштрафовать Марата Оганесяна на 60 млн рублей. Обвинение также настаивает на том, чтобы бывшему вице-губернатору Петербурга запретили занимать должности в государственных органах в течение семи лет после освобождения. Экс-чиновник является фигурантом двух уголовных дел — о получении взяток и мошенничестве при строительстве «Газпром-Арены» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Следствие считает, что Оганесян и бывший первый замглавы комитета по строительству Александр Янчик создали преступную группу и получили две взятки на 44 млн рублей. Также бывшего вице-губернатора обвиняют в хищении 50 млн рублей, полученных в качестве аванса.

Кроме Оганесяна и Янчика, в деле есть еще шесть фигурантов. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, даче взятки в особо крупном размере и посредничестве в передаче взятки.