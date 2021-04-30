В Петушинском районном суде Владимирской области сообщили, что все три иска Алексея Навального приняты к производству

Подготовка к разбирательству назначена на 26 мая, — передает ТАСС. Ответчиком выступает администрация колонии №2 в Покрове. Защита политика требует отменить постановку Алексея Навального на учет как склонного к побегу, из-за чего его ночью будили каждый час, невыдачу ему Корана и вырезку статьей из газет.
2021-04-30T12:03:23+03:00
2021-04-30T12:18:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2830820-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3447210.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:03, 30 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Открытое письмо адвокатов: Требуем прекратить процессуальный произвол в отношении Ивана Павлова Мы, коллеги Ивана, не имеем никаких сомнений в том, что задержание Ивана связано с его профессиональной деятельностью: Иван работает по очень сложным и «громким делам», которые большей частью находятся в подследственности ФСБ РФ…