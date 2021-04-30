В Петушинском районном суде Владимирской области сообщили, что все три иска Алексея Навального приняты к производству

Подготовка к разбирательству назначена на 26 мая, — передает ТАСС. Ответчиком выступает администрация колонии №2 в Покрове. Защита политика требует отменить постановку Алексея Навального на учет как склонного к побегу, из-за чего его ночью будили каждый час, невыдачу ему Корана и вырезку статьей из газет.