Посольство США в Москве с 12 мая приостановит выдачу всех виз, кроме дипломатических

Дипмиссия объявила, что через две недели фактически перестанет выдавать визы россиянам. Исключение сделают только в самых крайних случаях, когда дело касается жизни и смерти. Посольство намерено экстренно оказывать консульские услуги только американцам. В дипмиссии не исключили задержек в связи с ограниченной возможностью передвижения персонала за пределами Москвы.

Гражданам США, которые живут в России и у кого кончается виза, посольство рекомендовало покинуть страну до 15 июня. В этот день истекает срок указа, согласно которому иностранцев и лиц без гражданства из-за пандемии не будет выдворять и депортировать из России, пояснили в посольстве.

Сокращение услуг объяснили намерением российского правительства запретить дипмиссии США в нашей стране брать на работу иностранных граждан. По этой причине посольство вынуждено сократить штат сотрудников на 75 процентов, поясняется на сайте дипмиссии.

В начале месяца генконсульство США в Екатеринбурге предупредило, что больше не будет заниматься выдачей виз, не возобновится в ближайшее время и работа консульства во Владивостоке. К этому привёл дипломатический конфликт между странами.