Власти Москвы решили не проводить первомайские демонстрации и субботники из-за угрозы коронавируса

О таком решении рассказал в интервью телеканалу РБК вице-мэр Петр Бирюков.

КПРФ проведет возложение цветов в Международный солидарности трудящихся 1 мая. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по информационной работе Александр Ющенко.

«Мы планируем провести массовое мероприятие, связанное с возложением цветов, в первую очередь у памятника Карлу Марксу на Театральной площади и потом у памятника Жукову. Будут участвовать депутаты Мосгордумы и Госдумы. По обстановке возложим цветы к могиле Неизвестного солдата. Посмотрим, поскольку нам сказали, что Красная площадь будет закрыта», — рассказал он.

По словам А.Ющенко, данная акция не нуждается в согласовании с властями. «Думаю, что нам никто не запретит возложить цветы и отметить этот праздник», — заключил он.