Роскомнадзор требует от соцсети Twitter удалить всю запрещенную информацию до 15-го мая

В ведомстве сообщили, что администраторы сервиса удалили или заблокировали 60% таких материалов, но доступны еще более тысячи. Как утверждают в Роскомнадзоре, администрация Twitter в среду выразила готовность удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования ведомства, — передает Интерфакс.
2021-04-30T11:36:30+03:00
2021-04-30T11:45:45+03:00
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11:36, 30 апреля 2021
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