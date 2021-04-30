Роскомнадзор требует от соцсети Twitter удалить всю запрещенную информацию до 15-го мая

В ведомстве сообщили, что администраторы сервиса удалили или заблокировали 60% таких материалов, но доступны еще более тысячи. Как утверждают в Роскомнадзоре, администрация Twitter в среду выразила готовность удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования ведомства, — передает Интерфакс.